У Варшаві на марші націоналістів сталися сутички - поліція застосувала гумові кулі

У День незалежності Польщі у Варшаві відбувся багатотисячний “Марш незалежності”, який усупереч забороні організували польські націоналісти.

Радикально налаштовані молодики поводилися агресивно і спровокували масові сутички з поліцією, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Замість забороненого мерією Варшави “Маршу незалежності” його організатори вирішили провести автопробіг. Попри це тисячі людей усе ж таки вирішили пройти маршем. Дорогою від Палацу культури і науки до Національного стадіону вони закидували поліцію камінням і петардами. У відповідь правоохоронці застосували перцевий газ та гумові кулі.

Działania pododdziałów zwartych były w pełni uzsadnione, a wykorzystywane przez nie środki adekwatne do zaistniałej sytuacji. pic.twitter.com/yvkKXizxOH — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Від фаєрів, які запалювали хулігани, загорілася квартира в одній з багатоповерхівок - пожежу швидко вдалося погасити.

Унаслідок сутичок є поранені з обох сторін, також постраждав один з фотокореспондентів.

Zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrażanie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji z naszej strony. Będziemy ustalać tożsamość wszystkich uczestników takich burd i ataków na policjantów oraz pociągać ich do odpowiedzialności przed sądem. pic.twitter.com/FdybaqutlX — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Варшавська поліція повідомила, що засоби, задіяні проти агресивних молодиків, відповідали ситуації. Зараз правоохоронці встановлюють ініціаторів сутичок, аби притягнути їх до відповідальності.

Тим часом мер Варшави Рафал Тшасковський поклав відповідальність за агресивні дії радикалів на віцепрем’єра Ярослава Качинського, який відповідає в уряді за безпекові питання.

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Своєю чергою речник владної партії “Право і Справедливість” Радослав Фогель назвав звинувачення Тшасковського “абсурдними”.

Як повідомлялося, 11 листопада Польщі відзначає 102-гу річницю з Дня відновлення незалежності.

Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta