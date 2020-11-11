Трамп перемагає на виборах на Алясці - ЗМІ

Дональд Трамп перемагає на виборах президента США у штаті Аляска. Таким чином він отримає три голоси виборників, проте це не дозволить йому переобратися на другий термін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Трамп набирає тут майже 57% голосів, його опонент Джо Байден - 39%.

Аляска дає переможцю голоси трьох виборників. Проте у Байдена вже понад 270 голосів виборників, чого достатньо щоб виграти президентську кампанію.

Як повідомлялося, чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки та наголошує на фальсифікації під час виборів. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Джо Байдена у Пенсильванії.

Деякі провідні світові ЗМІ 7 листопада назвали кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС.

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з боку Управління загальних служб США (GSA) визнати його перемогу на виборах.

GSA, як правило, визнає кандидата в президенти, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.

Фото: The White House