Вірменський парламент проводить позачергове засідання щодо відставки Пашиняна

Національні збори (парламент) Вірменії проводять позачергове засідання, присвячене питанню відставки голови уряду країни Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News.am.

Засідання розпочалося о 18:00 за київським часом.

Член вірменської політичної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян заявив, що на вимогу фракцій "Процвітаюча Вірменія" та "Світла Вірменія" Національних зборів Вірменії скликається спеціальна сесія законодавчого органу.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами РФ та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина спричинила хвилю протестів у Єревані, невдоволені навіть захопили будівлю парламенту.

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Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі, вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Вірменія та Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.