В Афганістані розбився військовий вертоліт, є загиблі
Укрінформ
В афганській провінції Кандагар унаслідок катастрофи військового вертольота загинули двоє людей, ще двоє зазнали травм.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
Серед загиблих є один поліцейський.
За даними Міноборони Афганістану, вертоліт MI-17 розбився у вівторок вночі через «технічну несправність».
Сама трагедія сталася незадовго після зльоту у місті Хісарак.
Зазначається, що у відомстві відмовилися надавати більше інформації.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада щонайменше 30 людей постраждали в афганській провінції Кандагар внаслідок підриву автомобіля, наповненого вибухівкою.