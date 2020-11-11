В Афганістані розбився військовий вертоліт, є загиблі

В афганській провінції Кандагар унаслідок катастрофи військового вертольота загинули двоє людей, ще двоє зазнали травм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Серед загиблих є один поліцейський.

За даними Міноборони Афганістану, вертоліт MI-17 розбився у вівторок вночі через «технічну несправність».

Сама трагедія сталася незадовго після зльоту у місті Хісарак.

Зазначається, що у відомстві відмовилися надавати більше інформації.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада щонайменше 30 людей постраждали в афганській провінції Кандагар внаслідок підриву автомобіля, наповненого вибухівкою.