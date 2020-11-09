В Афганістані підірвали авто з вибухівкою, 30 постраждалих

Щонайменше 30 людей постраждали в афганській провінції Кандагар внаслідок підриву автомобіля, наповненого вибухівкою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Сам вибух стався у неділю ввечері біля місцевого поліцейського відділення. Серед постраждалих десятеро є цивільними.

За словами медиків у Мірвайс, до лікарні були доставлені 23 осіб.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за підрив автомобіля.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок стрілянини в Кабульському університеті 2 листопада загинули щонайменше 35 людей, ще близько 50 зазнали поранень.