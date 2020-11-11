У США засудили українця за шахрайство на $10 мільйонів під час роботи в Microsoft

Американський окружний суд у Сіетлі засудив колишнього працівника компанії Microsoft - 26-річного українця Володимира Квашука - до дев’яти років ув’язнення за шахрайство у розмірі 10 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Мін’юсту США, передає Укрінформ.

Як зазначається, колишній розробник програмного забезпечення у Microsoft засуджений до дев'яти років ув'язнення за 18 федеральних злочинів. Серед них п'ять випадків шахрайства з використанням електронних засобів, шість випадків відмивання грошей, два випадки крадіжки персональних даних при обтяжуючих обставинах і два випадки подачі податкових декларацій з неправдивими відомостями. Встановлено, що він вкрав у компанії понад 10 мільйонів доларів у цифровому еквіваленті.

26-річний Квашук, громадянин України, який проживає в місті Рентон, штат Вашингтон, працював у Microsoft майже два роки - з серпня 2016-го до червня 2018 року.

Згідно з матеріалами справи та свідченнями під час судового розгляду, Квашук брав участь у тестуванні інтернет-платформи роздрібних продажів корпорації і використовував цей доступ для шахрайства, зокрема подарункових карток.

Всього за сім місяців незаконної діяльності Квашука на його банківські та інвестиційні рахунки було перераховано приблизно 2,8 мільйона доларів у біткоїнах. Потім він подав підроблені форми податкової декларації, стверджуючи, що криптовалюта була подарунком від родича.

На отримані шахрайським способом гроші Квашук придбав будинок на березі озера за $1,6 млн і автомобіль Tesla за $160 тис.

«Красти у свого роботодавця - це вже погано, але в разі крадіжки при створенні видимості, що винні колеги, йдеться вже не тільки про збитки, які вимірюються доларами і центами», - заявив прокурор Брайан Моран.

Квашук також має виплатити Microsoft компенсацію в розмірі $8,3 млн. Після відбування тюремного терміну його можуть депортувати з країни.