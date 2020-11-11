У Середземному морі зіткнулися грецький та турецький кораблі, є загиблі

У результаті зіткнення турецького рибальського човна з танкером, який йшов під грецьким прапором, у північно-східній частині Середземному морі, біля району Караташ провінції Адана, четверо людей загинули, ще один вважається зниклим.

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на інформацію, розповсюджену береговою охороною ВМС Туреччини.

«11 листопада 2020 року о 05.50 (06.50 за київським часом - ред.) в провінції Адана, районі Караташ, за 15 морських миль від узбережжя зіткнулися танкер з грецьким прапором та риболовецьке судно під турецьким прапором», - повідомила берегова охорона.

У результаті інциденту рибальський човен перекинувся. До місця інциденту було негайно направлено 3 човни берегової охорони та 1 водолазна група берегової охорони.

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«Були знайдені тіла 4 з 5 осіб, які перебували на рибальському човні, одна людина зникла», - вказано у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Фото: АА