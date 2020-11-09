Трамп планує йти в президенти на наступних виборах - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що збирається знову балотуватися на президентських виборах у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.

Видання зазначає що це можна вважати найбільш чітким показником того, що Трамп розуміє, що він програв ці вибори своєму супернику, демократу Джо Байдену, навіть попри те, що він її досі не визнав.

Читайте також: Штаб Трампа заперечує причетність до організації протестів у США

Представники виборчого штабу Дональда Трампа не надали коментарів щодо цього питання.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах 3 листопада та стане 46-м президентом США.

Президенти США можуть обиратися щонайбільше на два чотирирічні терміни, які не обов'язково мають йти поспіль.

Фото: The White House