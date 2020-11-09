Спеціальний трибунал щодо Косова в Гаазі заслухає Хашима Тачі
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.
“9 листопада 2020 року о 15:00 за місцевим часом (о 16-й за Києвом - ред.) в залі судового засідання (KSC) у Гаазі відбудеться первинна явка Хашима Тачі”, - йдеться у повідомлені спеціального суду.
Суд має переконатися, що Хашим Тачі розуміє висунуті проти нього обвинувачення і знає свої права.
Слідкувати за слуханнями можна в режимі онлайн. Через коронавірус кількість людей, які можуть знаходитися у судовій залі, обмежена.
Варто зазначити, що спеціальний суд щодо Косова було створено для розгляду серйозних злочинів. Для забезпечення незалежності роботи судової інстанції, суд було вирішено розмістити в Гаазі. Відомо, що після затримання Хашим Тачі перебував у слідчому ізоляторі в Гаазі.
Як повідомлялося, спеціальний суд щодо Косова було створено для розгляду тяжких злочинів. Для забезпечення незалежності роботи судової інстанції суд було вирішено розмістити в Гаазі. Відомо, що після затримання Хашим Тачі перебував у слідчому ізоляторі в Гаазі.
Президент Косова Хашим Тачі був затриманий і взятий під варту в Гаазі невдовзі після його виходу у відставку 5 листопада в зв'язку з обвинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
Міжнародний суд заявив, що в четвер, 5 листопада, Тачі та двоє інших підозрюваних були доставлені літаком у Гаагу.
Раніше в цьому році спеціальний прокурор звинуватив Хашима Тачі в “кримінальній відповідальності за 100 вбивств” під час війни за незалежність Косова 1998-99 рр. проти Сербії.
24 червня спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Хашима Тачі, Кадрі Веселі та ще 7 косовських албанців з колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти цих осіб.
Фото: АА