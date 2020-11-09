У Тбілісі проти протестувальників знову застосували водомети

У Тбілісі біля будівлі ЦВК Грузії поліція знову застосувала проти протестувальників водомети.

Про це повідомляє Sputnik Грузія, передає Укрінформ.

Акція незгодних з підсумками парламентських виборів тривала понад 13 годин.

Як повідомлялося, опозиційні політики та їх прихильники у неділю зібралися перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі у Тбілісі з вимогою провести повторні парламентські вибори.

Відмовляючись приймати свої парламентські мандати, опозиційні політики вимагають провести вільні та чесні повторні вибори, звільнити голову ЦВК Тамара Жванію та забезпечити чесний склад виборчих комісій, а також звільнити всіх політичних затриманих.

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У Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. Правляча партія «Грузинська мрія» отримала на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок «ЄНД - Сила в єдності» - 27,13%. Загалом до парламенту десятого скликання проходять сім партій та два блоки.

Опозиція заявила про «тотальну фальсифікацію» підсумків парламентських виборів у Грузії та анонсувала перманентні акції протестів доти, поки в країні не буде призначено дострокове голосування.

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