Напад на священика у Ліоні: мотивом виявилась подружня зрада

Напад на священика у Ліоні: мотивом виявилась подружня зрада

Укрінформ
Напад із застосуванням вогнепальної зброї на православного священника в Ліоні, у результаті чого жертва отримала тяжкі поранення, стався через особисту суперечку.

Про це повідомляє BFM TV із посиланням на прокурора міста, передає Укрінформ.

40-річний чоловік грузинської національності, затриманий 6 листопада, визнав свою причетність до нападу через особистий конфлікт із жертвою.

Затриманий є чоловіком росіянки 1985 року народження. Як встановило слідство, вона мала особистий зв'язок із священником Нікосом Какавелакісом.

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Раніше слідство не виявило мотиву нападу, який міг би бути пов'язаний із релігією. Напад також не визнано терактом.

Як повідомлялося, 31 жовтня у французькому місті Ліон важке кульове поранення отримав священник Константинопольської православної церкви.

Напад стався, коли священник, будучи у мирському одязі, закривав приміщення церкви.

У результаті кульового поранення священник перебуває у важкому стані. Проте у середу, 4 листопада, він вийшов із коми.

Фото: MAXPPP

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