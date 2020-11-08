Напад на священика у Ліоні: мотивом виявилась подружня зрада

Напад із застосуванням вогнепальної зброї на православного священника в Ліоні, у результаті чого жертва отримала тяжкі поранення, стався через особисту суперечку.

Про це повідомляє BFM TV із посиланням на прокурора міста, передає Укрінформ.

40-річний чоловік грузинської національності, затриманий 6 листопада, визнав свою причетність до нападу через особистий конфлікт із жертвою.

Затриманий є чоловіком росіянки 1985 року народження. Як встановило слідство, вона мала особистий зв'язок із священником Нікосом Какавелакісом.

Раніше слідство не виявило мотиву нападу, який міг би бути пов'язаний із релігією. Напад також не визнано терактом.

Як повідомлялося, 31 жовтня у французькому місті Ліон важке кульове поранення отримав священник Константинопольської православної церкви.

Напад стався, коли священник, будучи у мирському одязі, закривав приміщення церкви.

У результаті кульового поранення священник перебуває у важкому стані. Проте у середу, 4 листопада, він вийшов із коми.

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