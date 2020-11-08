Японія офіційно оголосила спадкоємця престолу

В Японії сьогодні офіційно оголосили спадкоємцем престолу принца Акішино.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Урочиста церемонія, що стала необхідною після того, як старший брат Акішино - імператор Нарухіто, став монархом минулого року після зречення батька від престолу, була запланована на квітень цього року, але її відтермінували через пандемію коронавірусу.

54-річний Акішино – один із трьох спадкоємців престолу, разом з 14-річним Хісахіто та 84-річним принцом Хітачі.

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Згідно з японським законодавством, престол можуть успадковувати лише чоловіки, тому єдине потомство Нарухіто - 18-річна принцеса Айко, не має права на це.

Кроки щодо внесення змін до закону втратили силу, коли дружина Акішино народила сина Хісахіто 2006 року.

"Я глибоко розмірковую над відповідальністю спадкоємного принца та буду виконувати свої обов'язки", – сказав Акішино у помаранчевій мантії перед присутніми.

Фото: Imperial Household Agency of Japan, Carl Court/Pool