У Мінську під час акцій протесту затримали 70 осіб

У Мінську під час протестів, що відбулися в суботу, 7 листопада, було затримано більше 70 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр «Весна», передає Укрінформ.

Основні затримання пройшли в ході акції протесту медиків. У Мінську також відбувся жіночий марш.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційним даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановском - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.