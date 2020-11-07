Берлін привітав Байдена з перемогою та побажав сильнішого трансатлантичного партнерства

Канцлер ФРН Ангела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас одними з перших привітали Джо Байдена з перемогою на виборах і висловили переконання у зміцненні за нового керівництва США трансатлантичного партнерства.

Про це йдеться у заявах їх прес-служб, передає Укрінформ.

«Вітання! Американський народ зробив свій вибір. Джо Байден буде 46-м президентом США», - йдеться у заяві Меркель, яку оприлюднив у Twitter її речник.

Глава німецького уряду також привітала Камалу Гарріс як першу жінку на посту віцепрезидента США та побажала обом успіхів.

Меркель заявила, що буде рада працювати з Байденом і наголосила на важливості трансатлантичного партнерства, яке є «незамінним, якщо сторони прагнуть протистояти головним викликам сьогодення».

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Міністр Маас також висловив сподівання на плідну співпрацю з наступним урядом США.

«Лише разом ми вирішимо багато міжнародних завдань. Ми хочемо інвестувати в цю співпрацю», - йдеться у заяві, розміщеній на сайті німецького зовнішньополітичного відомства.

Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.