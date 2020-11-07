Байден уже почав формувати групу реагування на коронавірус – CNN

"Джо Байден планує зробити оголошення щодо своєї робочої групи з питань коронавірусу у складі 12 людей, у понеділок", - зазначається в повідомленні.

За попередньою інформацією, на чолі групи будуть призначені три співголови: колишній головний санітарний лікар США Вівек Мерті, екскерівник Управління з питань контролю за харчовими продуктами та медикаментами Девід Кесслер, а також доктор Єльського університету Марселла Нунез-Сміт.

Водночас, повідомляється, що Джо Байден, якого вже привітали світові лідери з перемогою на президентських виборах у США, впродовж наступних тижнів також оголосить про призначення керівників на ключові напрями перехідної адміністрації. Тим не менше, як підкреслюють у команді демократа, боротьба з поширенням коронавірусу перебуває на пріоритетних позиціях команди Байдена.

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Нагадаємо, попри незавершений офіційний підрахунок голосів на виборах президента США, кандидат від Демократичної партії Джо Байден визнаний переможцем.