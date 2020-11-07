Твіттер приховав ряд постів Трампа щодо виборів

Твіттер приховав ряд повідомлень президента США Дональда Трампа, в яких він заявляє про фальсифікації під час підрахунку голосів у Пенсильванії.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні пости президента можна прочитати, натиснувши на іконку «подивитися».

«Десятки тисяч голосів було незаконно отримано після 8 вечора у вівторок, у день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії та деяких інших ключових штатах. Окремо слід відзначити, що сотні тисяч голосів було незаконно недопущено до підрахунку», - заявив Трамп.

Діючий президент стверджує, що це змінило результати виборів у багатьох штатах, де він з самого початку лідирував.

Соціальна мережа позначила низку повідомлень Трампа як такі, що містять спірний контент, який може ввести в оману щодо правил участі у виборах або інших цивільних заходах.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах триває обробка бюлетенів після голосування на виборах глави Білого дому.

Минулого тижня юристи Республіканської партії звернулися до Верховного суду США з проханням заборонити врахування бюлетенів, що надійшли після дня голосувань. Це стосується, у тому числі документів, які були відправлені до 3 листопада включно.

Суд частково підтримав позов республіканців, зокрема прийнявши рішення відокремити такі бюлетені від інших, щоб дати хід судовому процесу.

Як повідомлялося, за допомогою пошти в США голосували переважно демократичні виборці, оскільки Джо Байден закликав своїх прихильників діяти саме так в умовах пандемії.

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Напередодні стало відомо, що Байден в Пенсильванії випередив Трампа. З голосами Пенсильванії та Джорджії Байден претендує на більш як 300 голосів виборців, тоді як для перемоги достатньо 270.

Фото: Білий дім