У саудівської принцеси в Парижі викрали сумочки та коштовності на 1,5 мільйона євро

У саудівської принцеси в Парижі викрали сумочки та коштовності на 1,5 мільйона євро

Укрінформ
Відділ боротьби з організованою злочинністю поліції Парижа розслідує крадіжку сумок Hermès, хутра Шанель та ювелірних виробів вартістю до 1,5 мільйона євро, викрадених з квартири, що належить саудівській принцесі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.

Факт, що відбулося пограбування, було встановлено, коли саудівська принцеса повернулася до своєї квартири у Парижі у четвер вранці, будучи відсутньою там із середини серпня.

Злодії викрали приблизно 30 сумок Hermès вартістю 50 000 євро, коштовні ювелірні вироби, зокрема годинник Cartier вартістю 8 000 євро та хутряні шуби.

Як зазначається, злодії потрапили до квартири на проспекті Жоржа V, що неподалік Єлисейських полів, не зламуючи вхідні двері.

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За словами слідчих, на місці злочину були виявлені відбитки пальців.

Поліція наразі очікує нагоди здійснити допит 47-річної принцеси, яку після виявлення злочину шпиталізували у шоковому стані.

Фото: RFI

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