У саудівської принцеси в Парижі викрали сумочки та коштовності на 1,5 мільйона євро

Відділ боротьби з організованою злочинністю поліції Парижа розслідує крадіжку сумок Hermès, хутра Шанель та ювелірних виробів вартістю до 1,5 мільйона євро, викрадених з квартири, що належить саудівській принцесі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.

Факт, що відбулося пограбування, було встановлено, коли саудівська принцеса повернулася до своєї квартири у Парижі у четвер вранці, будучи відсутньою там із середини серпня.

Злодії викрали приблизно 30 сумок Hermès вартістю 50 000 євро, коштовні ювелірні вироби, зокрема годинник Cartier вартістю 8 000 євро та хутряні шуби.

Як зазначається, злодії потрапили до квартири на проспекті Жоржа V, що неподалік Єлисейських полів, не зламуючи вхідні двері.

За словами слідчих, на місці злочину були виявлені відбитки пальців.

Поліція наразі очікує нагоди здійснити допит 47-річної принцеси, яку після виявлення злочину шпиталізували у шоковому стані.

Фото: RFI