У Гонконгу картину, якій 700 років, продали з аукціону більш як за $40 мільйонів

На аукціоні Sotheby’s у Гонконгу за 41,8 мільйона доларів США була продана картина на сувої, вік якої становить 700 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Зазначається, що малюнок назвою «П’ятеро п’яних принцес, що повертаються на коні» був зроблений на 10,6-сантиметровому сувої китайським художником Реном Ренфаю в часи правління династії Юань (1276-1368 рр.).

На картині, зокрема зображена принцеса Лі Лонгжі, яка пізніше стала імператрицею, правління якої було найдовшим за часів династії Танг.

Спочатку очікувалося, що картину продадуть за 10 - 15,5 мільйонів доларів США.

Наразі багато з 21 картин Рена знаходяться в музеях або приватних колекціях.

Фото: АР