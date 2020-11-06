В американському Портленді розігнали акцію протесту

В американському місті Портленді, штат Орегон, куди напередодні ввели Нацгвардію через протести, що переросли у заворушення, правоохоронці розігнали демонстрацію, затримавши двох її учасників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Зазначається, що правоохоронці втрутилися на підставі порушення обмеження щодо учасників зібрань.

Серед затриманих був представник преси.

При цьому зазначається, що натовп протестувальників у четвер був не таким численним, як у попередні вечори.

Як повідомлялося, акції протесту проходять у низці міст США у зв’язку на тлі визначення результатів виборів у ключових штатах.

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Зокрема, у Портленді було залучено Національну гвардію після того, як налаштовані проти Дональда Трампа протестувальники влаштували заворушення, зокрема скоювали напади на крамниці в центрі міста. Поліція назвала такі інциденти бунтом.

У США 3 листопада відбулися загальні вибори. Наразі триває підрахунок голосів.

Фото: Lucy Sherriff