Через протест республіканців у Пенсильванії зупиняли підрахунок голосів

У місті Філадельфія штату Пенсільванія на годину зупинили підрахунок голосів на виборах президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC Philadelphia.

Підбиття підсумків було тимчасово зупинено на вимогу Республіканської партії. Вона зажадала в суду штату Пенсільванія надати своїм спостерігачам повніший доступ до процесу підрахунку голосів.

Суд задовольнив прохання партії, за годину з чвертю підрахунок продовжився.

Водночас міська влада Філадельфії оскаржила це рішення у Верховному суді штату.

Як повідомляв Укрінформ, у США триває підрахунок голосів у шести штатах за підсумками голосування на виборах глави держави.