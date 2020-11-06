У Гватемалі через зсуви ґрунту загинуло щонайменше пів сотні людей
Укрінформ
Щонайменше 50 людей загинуло в результаті зсувів ґрунту у Гватемалі через ураган «Ета».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
За словами президента Гватемали Алехандро Джамматтеї, близько половини смертей сталися в одному місті, де в результаті обвалу пагорба близько 20 будинків були поховані під купами бруду.
Після Гватемали ураган «Ета» накрив сусідню країну Нікарагуа, після чого він ослаб до стану тропічного шторму.
Фото: EPA