Жителі Відня продовжують ушановувати пам'ять загиблих унаслідок терористичного акту, який 2 листопада забрав життя чотирьох людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Австрії.

У четвер представники 14 релігійних конфесій, у тому числі імами, з молитвою пройшли спільною ходою пам’яті місцями в центрі Відня, де було скоєно напади. Цим вони продемонстрували солідарну відповідь на атаку проти австрійського суспільства, наголошуючи, що ненависть, насильство і вбивств не можуть чинитися в ім’я Бога.

Ближче до вечора пройшла акція пам’яті, організована представниками єврейської та мусульманської громад. Попри стрімке поширення COVID-19 (минулої доби в Австрії зафіксовано рекордні 7,5 тис. інфікувань, з яких понад 1200 у Відні), вшанувати пам'ять загиблих прийшли багато сотень людей.

У Відні вшанували пам'ять жертв теракту / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Акція під гаслом "Ми не дозволимо розколоти наше суспільство" відбулася біля церкви Святого Рупрехта, неподалік якої вбивця розстрілював людей з автомата.

Місця, де кулі нападника влучали у мирних громадян, все ще видно по позначках криміналістів на бруківці та асфальті. Зараз вони вже майже повністю заставлені сотнями свічок, вінків та квітів.

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Як повідомляв Укрінформ, ввечері 2 листопада у центральній частині Відня озброєний автоматом та пістолетом чоловік почав стріляти по перехожих. Терориста ліквідував поліцейський спецпідрозділ, який оперативно прибув на місце злочину.

За останніми даними, унаслідок терористичного нападу загинули четверо людей, у тому числі двоє іноземців. Поранення дістали 23 особи, троє з них досі у реанімації.

Відповідальність за напад узяла на себе терористична організація "Ісламська держава".