Коронакриза: у Канаді закриваються півтора десятка газет

Канадський медіахолдинг Postmedia припинив випуск 15 друкованих газет через викликаний пандемією COVID-19 економічний спад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News.

“У листі до співробітників президент Postmedia Ендрю Маклауд заявив, що компанія зазнала суттєвого падіння доходів від реклами внаслідок пандемії COVID-19. Через це 15 місцевих газет у Манітобі та Онтаріо будуть закриті, оскільки їхню роботу більше неможливо підтримувати фінансово”, - йдеться в публікації.

Як зазначається, Маклауд також заявив, що компанія спробує знайти способи збереження своєї цифрової присутності у населених пунктах, де були закриті друковані газети. Утім, за його словами, паперові ЗМІ є “пережитком минулого”.

“Людям треба зрозуміти, що ця галузь уже тривалий час стикається із серйозними загрозами”, - зазначив видавець.

Як уточнюється, лише дві з 15 закритих газет були платними, решта поширювалися безкоштовно.