Коронакриза: у Канаді закриваються півтора десятка газет
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News.
“У листі до співробітників президент Postmedia Ендрю Маклауд заявив, що компанія зазнала суттєвого падіння доходів від реклами внаслідок пандемії COVID-19. Через це 15 місцевих газет у Манітобі та Онтаріо будуть закриті, оскільки їхню роботу більше неможливо підтримувати фінансово”, - йдеться в публікації.
Як зазначається, Маклауд також заявив, що компанія спробує знайти способи збереження своєї цифрової присутності у населених пунктах, де були закриті друковані газети. Утім, за його словами, паперові ЗМІ є “пережитком минулого”.
“Людям треба зрозуміти, що ця галузь уже тривалий час стикається із серйозними загрозами”, - зазначив видавець.
Як уточнюється, лише дві з 15 закритих газет були платними, решта поширювалися безкоштовно.