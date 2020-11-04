Під Білим домом на людей напали з ножами, четверо поранених

У ніч після виборів біля Білого дому у Вашингтоні невідомі завдали ножових поранень чотирьом особам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC Washington з посиланням на місцеву поліцію.

За попередніми даними, поранень зазнали троє чоловіків та жінка. Уточнюється, що потерпілі можуть належати до правої організації Proud Boys.

Потерпілі стверджували, що нападники є учасниками акцій протесту Black Lives Matter.

Поліція розшукує трьох підозрюваних: двох чоловіків та жінку.

Також зазначається, що напад зафіксовано під час прямого ефіру в соціальних мережах.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ, навколо Білого дому напередодні президентських виборів споруджено додаткові огорожі.

3 листопада пройшов останній день президентських виборів у США. Очікується, що цього року офіційні результати підрахунку голосів будуть оголошені набагато пізніше, ніж зазвичай – через рекордне раннє голосування американців поштою.

На загальних виборах у США буде обрано президента та віцепрезидента, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Нараз Байден має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп – 213. Щоб перемогти, кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.