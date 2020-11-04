У Лос-Анджелесі затримали майже 40 протестувальників, які заблокували залізничну колію

У Лос-Анджелесі затримали майже 40 протестувальників, які заблокували залізничну колію

Укрінформ
В ніч на середу поліція Лос-Анджелеса заарештувала близько 40 протестувальників, які заблокували залізничну колію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент поліції Лос-Анджелеса (LAPD) у Твіттері.

"Близько 30 осіб були оштрафовані за перебування на перетині шляхів. Майже 40 осіб були затримані за те, що вони перекрили залізничну колію і відмовилися розійтися, коли їхні збори було оголошено незаконними", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що натовп був величезним і некерованим.

Видання Los Angeles Times писало, що кілька демонстрантів кинули пляшки з водою в поліцейських.

Зараз цю територію перекрили.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі відбувається підрахунок голосів.

Фото: latimes.com

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