У Лос-Анджелесі затримали майже 40 протестувальників, які заблокували залізничну колію

В ніч на середу поліція Лос-Анджелеса заарештувала близько 40 протестувальників, які заблокували залізничну колію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент поліції Лос-Анджелеса (LAPD) у Твіттері.

"Близько 30 осіб були оштрафовані за перебування на перетині шляхів. Майже 40 осіб були затримані за те, що вони перекрили залізничну колію і відмовилися розійтися, коли їхні збори було оголошено незаконними", - йдеться у повідомленні.

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

У поліції зазначили, що натовп був величезним і некерованим.

Видання Los Angeles Times писало, що кілька демонстрантів кинули пляшки з водою в поліцейських.

Зараз цю територію перекрили.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі відбувається підрахунок голосів.

Фото: latimes.com