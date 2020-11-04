У Лос-Анджелесі затримали майже 40 протестувальників, які заблокували залізничну колію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент поліції Лос-Анджелеса (LAPD) у Твіттері.
"Близько 30 осіб були оштрафовані за перебування на перетині шляхів. Майже 40 осіб були затримані за те, що вони перекрили залізничну колію і відмовилися розійтися, коли їхні збори було оголошено незаконними", - йдеться у повідомленні.
Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020
У поліції зазначили, що натовп був величезним і некерованим.
Видання Los Angeles Times писало, що кілька демонстрантів кинули пляшки з водою в поліцейських.
Зараз цю територію перекрили.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.
Наразі відбувається підрахунок голосів.
Фото: latimes.com