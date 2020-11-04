Вибори до Сенату США: демократи і республіканці йдуть на рівних

На виборах до Сенату Сполучених Штатів представники Демократичної та Республіканської партій наразі набирають по 47 місць.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в даних The New York Times.

Повідомляється, що демократам необхідно набрати ще чотири «крісла», аби гарантувати контроль над Сенатом, який протягом останніх шести років «належить» республіканцям з 53 місцями.

Цьогоріч вибори в Сенат проходять у 33 штатах. Окрім того, спеціальні вибори проводяться в Джорджії й Арізоні. Наразі невідомі результати виборів у чотирьох штатах.

Нещодавно американські ЗМІ оприлюднили попередні дані. Згідно з останніми попередніми даними президентських виборів, чинний президент США республіканець Дональд Трамп набирає 213 голосів виборників, а його опонент демократ Джо Байден – 238.