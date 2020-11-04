У США 25-річний республіканець став наймолодшим конгресменом
Укрінформ
В 11-му окрузі штату Північна Кароліна 25-річний республіканець Медісон Коуторн виграв вибори до Палати представників США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Citizen Times.
Після підрахунку 97% голосів, Коуторн набрав близько 54% голосів, а його опонент від демократів 62-річний Мо Девіс – 42,5%.
Сам обранець з 18-ти років перебуває у візку.
Зазначається, що Коуторн став наймолодшим конгресменом в історії США, побивши попередній рекорд 2018 року, коли до Палати представників від Нью-Йорку була обрана 29-річна демократка Александрія Оказіо-Кортес.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.
Зараз відбувається підрахунок голосів.
Фото: Angela Wilhelm/awilhelm@citizentimes.com