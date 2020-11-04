У США 25-річний республіканець став наймолодшим конгресменом

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Citizen Times.

Після підрахунку 97% голосів, Коуторн набрав близько 54% голосів, а його опонент від демократів 62-річний Мо Девіс – 42,5%.

Сам обранець з 18-ти років перебуває у візку.

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Зазначається, що Коуторн став наймолодшим конгресменом в історії США, побивши попередній рекорд 2018 року, коли до Палати представників від Нью-Йорку була обрана 29-річна демократка Александрія Оказіо-Кортес.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.