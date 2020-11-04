У кількох штатах США підтримали легалізацію марихуани та «чарівних грибів»

Жителі американських штатів Нью-Джерсі та Арізона на виборах проголосували за легалізацію використання марихуани для рекреаційного лікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Водночас, виборці Орегону узаконили перше в країні терапевтичне використання галюциногену псилоцибіну, відомого як «чарівні гриби».

Запитання про легалізацію марихуани та грибів стояло в бюлетенях разом із сотнею інших питань, які стосувалися виборів, права на аборт та податків.

Починаючи з 1996 року 33 американські штати та округ Колумбія дозволили медичну марихуану, 11 штатів схвалили її використання з рекреаційною метою, а 16 штатів декриміналізували зберігання марихуани вдома. Щодо псилобіцину, то відомий його позитивний ефект в лікуванні депресивних розладів та інших психологічних захворювань.