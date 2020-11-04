Вибори у США: спецслужби не зафіксували серйозних кіберзагроз

Президентським виборам у США не загрожували серйозні виклики, зокрема, з погляду можливого зовнішнього кібервтручання.

Як повідомляє The Hill, про це на умовах анонімності заявив офіційний представник міністерства внутрішньої безпеки США під час брифінгу для журналістів, передає Укрінформ.

"Ми вже певний час перебуваємо у "крейсерському" режимі, і ситуація видається доволі спокійною по всій країні. Утім, ми не збираємося послаблювати нашу пильність", - зазначив посадовець.

Водночас він попередив, що потенційно небезпечними залишаються загрози дезінформації, проведення DDoS-атак, перевантаження систем голосування, а також збоїв сайтів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, частини Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.