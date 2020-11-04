Перед другим туром виборів у Молдові Додон викликав Санду на дебати

Чинний президент Молдови Ігор Додон викликав на дебати свою суперницю Маю Санду, якій у першому турі виборів поступився кількістю голосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

Додон оголосив, що починає кампанію перед другим туром президентських виборів та закликав голосувати за нього. Чинний глава держави заявив, що Санду не впорається з проблемами країни - і тільки він зможе "забезпечити продовження реформ та зберегти мир у Молдові".

"Я готовий обговорювати ці теми на дебатах із Санду. Прошу мій штаб сконтактувати зі штабом моєї конкурентки та призначити місце, час і формат. Нам не потрібні щоденні зустрічі - однієї чи двох достатньо, на нейтральних платформах, щоб висловити свою думку. Нам є про що розмовляти - приготуйтеся", - закликав Додон.

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Як повідомлялося, експрем'єр Молдови Мая Санду, відома своїми проєвропейськими поглядами, обійшла проросійського президента Ігоря Додона у першому турі виборів глави держави.

Другий тур призначений на 15 листопада.