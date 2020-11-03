Білий дім скоротив кількість запрошених на вечірку після виборів
Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.
Раніше очікувалося, що на вечірку будуть запрошені близько 400 гостей.
"Кількість людей, які відвідують сьогоднішню вечірку у Білому домі з нагоди завершення виборів, скоротилася до 250", - йдеться у повідомленні.
Джерело CNN додало, що всі гості заходу пройдуть експрес-тест на коронавірус, а потім кожен гість отримає спеціальний браслет, що підтверджує проходження тесту.
Як повідомляв Укрінформ, на загальних виборах у США, що відбуваються 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.