Білий дім скоротив кількість запрошених на вечірку після виборів

Кількість гостей, запрошених у Білий дім на святкування завершення виборчого процесу у США, скоротили до 250 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

Раніше очікувалося, що на вечірку будуть запрошені близько 400 гостей.

"Кількість людей, які відвідують сьогоднішню вечірку у Білому домі з нагоди завершення виборів, скоротилася до 250", - йдеться у повідомленні.

Джерело CNN додало, що всі гості заходу пройдуть експрес-тест на коронавірус, а потім кожен гість отримає спеціальний браслет, що підтверджує проходження тесту.

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Як повідомляв Укрінформ, на загальних виборах у США, що відбуваються 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.