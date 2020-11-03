У Білорусі арештували ще одну журналістку

Суд Заводського району Мінська заарештував на 15 діб незалежну журналістку і правозахисницю «Весни» Марину Костилянченко.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в самому центрі «Весна».

Костилянченко засудили 2 листопада за двома статтями КоАП: 23.34 (участь у несанкціонованому масовому заході) і 23.4 КоАП (Непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень).

Зазначається, що раніше її звинуватили в тому, що 30 жовтня вона «брала участь у несанкціонованому пікетуванні за зміну влади, викрикувала гасла «Трибунал», «Живе Білорусь», «Уходи», а при затриманні вчинила опір співробітникам міліції, відмовляючись пройти в службовий транспорт».

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Сама ж журналістка повністю не визнала провину і сказала, що ці звинувачення - абсолютна вигадка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

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13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.