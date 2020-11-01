Оточення Трампа таємно співпрацює зі штабом Байдена – СNN

Десятки співробітників Білого дому, близьких до президента Дональда Трампа, таємно опрацьовують схему передачі влади кандидату у президенти від Демократичної партії Джо Байдену в разі його перемоги на президентських виборах 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СNN з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією CNN, керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз та помічник президента Трампа, який відповідає за політичну координацію у резиденції, Крістофер Ліддел вже декілька місяців співпрацюють з виборчим штабом Джо Байдена. Мета співпраці - зробити процес передачі влади максимально безболісним для державного апарату.

Представники штабу Байдена готуються до найгіршого сценарію подій, з огляду на неодноразові заяви Дональда Трампа про готовність оскаржити результати голосування, якщо вони складуться не на користь чинного очільника Білого дому.

Згідно з даними джерел CNN, перехідна команда Байдена вже налічує щонайменше 150 осіб, а в разі перемоги демократа на виборах збільшиться до 300 до моменту інавгурації нового президента США.

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Як відомо, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден здобув значну перевагу у соціологічних опитуваннях у кількох ключових штатах.