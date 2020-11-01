Понад 93 мільйони американців уже проголосували на виборах у США

Станом на вечір неділі, 1 листопада, вже понад 93 млн американців достроково проголосували на виборах президента США 2020 року.

Як передає Укрінформ, ці дані опубліковані на сайті проєкту Університету Флориди U.S. Elections Project.

Згідно з даними ресурсу, загальна кількість дострокових голосів на прийдешніх виборах у США наразі складає: 93 131 017.

Найбільше число виборців проголосувало у Каліфорнії (близько 10,6 млн осіб), Техасі (майже 9,7 млн осіб) та Флориді (8,7 млн осіб).

За даними U.S. Elections Project, до вечора 1 листопада кількість бюлетенів, надісланих виборцям поштою, становить вже 59 126 562. Особисто проголосували на дільницях: 34 004 455 виборців.

За прогнозами соціологів, у 2020 році загалом можуть проголосувати близько 150 млн американців - це майже 65% від загальної кількості населення країни.

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Як повідомлялося, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

На думку експертів, рекордний хід дострокового голосування свідчить, що загальна явка на виборах у 2020 році ледве перевищить явку 2016 року, коли проголосували 138 млн виборців.

До дня голосування у 2016 році лише 47 млн американців достроково віддали свої голоси.

За прогнозами соціологів, у 2020 році загалом можуть проголосувати близько 150 млн американців - це майже 65% від загальної кількості населення країни.