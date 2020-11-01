Правозахисники назвали імена понад 200 затриманих на недільних акціях у Білорусі

Білоруські правозахисники на 20:00 встановили імена 214 затриманого силовиками на акціях протесту 1 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Більшість затриманих - у Мінську, де сьогодні відбувався марш «Проти терору». Також є затримані в Гродно, Жодішках (Гродненської області), Могильові, Осиповичах (Могильовської області).

Хода в Мінську проходила під гаслом «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники попрямували від метро «Парк Челюскінців» до урочища Куропати за МКАДом, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

Попри жорстку протидію силовиків, розгони і затримання, попереджувальні постріли в повітря, світлошумові гранати, кілька колон демонстрантів змогли дійти до Куропат і провести там акцію пам'яті.

Акції протесту в різних форматах відбуваються у неділю в різних містах країни.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум і заявила: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: EPA-EFE