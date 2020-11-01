Вибори в Молдові відбулися - ЦВК

Центральна виборча комісія Молдови визнала такими, що відбулися, президентські вибори в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Teller Report.

"Президентські вибори у Молдові визнані дійсними", - йдеться у повідомленні.

Вісім кандидатів претендують на найвищу державну посаду у Молдові. За даними ЦВК Молдови, явка на виборах перевищила 33,3%.

Згідно з останніми даними, вже проголосувало понад 945 тисяч громадян Молдови, що становить 33,4% виборців.

"За попередніми даними, явка перевищила необхідний поріг - 33,3% від кількості виборців, включених до списків виборців, тому вибори можна вважати дійсними", - заявив секретар Центральної виборчої комісії республіки Максим Лебединський.

Читайте також: У Грузії почалися протести через незгоду з результатами виборів

Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, у Молдові відбулося голосування на виборах президента. Найкращі шанси на перемогу сьогодні мають проросійський чинний президент Ігор Додон та прозахідний кандидат - експрем'єр-міністр Майя Санду.