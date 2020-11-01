Правозахисники повідомили про понад 30 затриманих на протестах в Білорусі
Укрінформ
Правозахисний центр «Весна» повідомив про затримання 33 осіб на протестних акціях в Білорусі в суботу.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на правозахисний центр.
Більшість затримані в Мінську і Гродно, по одній людині - в Світлогорську і Вітебську.
Правозахисники нагадали, що в Мінську був оголошений марш людей з інвалідністю та марш солідарності жінок.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Фото: TUT.by