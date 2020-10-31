У Білорусі затримують учасників жіночої акції та маршу людей з інвалідністю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TUT.BY.
На проспекті Незалежності в Мінську дівчата, які вийшли на традиційну жіночу акцію, об'єдналися з маршем людей з інвалідністю. У парку Горького двох дівчат затримали.
У Гродно люди йшли вздовж проспекту Космонавтів, де почалися затримання. Людей забирали і на самому проспекті, і у дворах, куди вони почали тікати.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.
фото, відео: TUT.BY