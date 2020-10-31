Стрілянина в Ліоні: ЗМІ повідомили про затримання підозрюваного

У Ліоні затримали і заарештували підозрюваного в нападі на служителя церкви.

Про це повідомляють місцеве видання Lyon Mag, передає Укрінформ. За даними видання, ймовірного нападника впізнали незважаючи на те, що його обличчя було закрито хусткою. Зброї при затриманому не було. Поліція перевіряє можливу причетність затриманого. Читайте також: У Ліоні з вогнепальної зброї поранили православного священника У французькому Ліоні важке кульове поранення отримав православний священик. Зловмисник втік з місця події. Фото: Lyon Mag