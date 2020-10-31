Словаччина починає масове тестування на COVID-19

Словаччина починає масове тестування всіх громадян, старших за 10 років, на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Тестування чотирьох мільйонів осіб у Словаччині триватиме протягом двох вихідних.

Президент країни Зузана Чапутова вважає цю ідею «нездійсненною». Вона закликала до переосмислення плану після того, як командування збройних сил країни заявило, що для його виконання недостатньо підготовлених медичних працівників - до роботи готові тільки 70% з 20 000 співробітників, необхідних для проведення аналізів.

У Словаччині різко зросла кількість інфекцій, чиновники стверджують, що єдиною альтернативою буде повна ізоляція.

За даними Worldometer, в країні з початку пандемії зареєстровано 57 664 випадки COVID-19, зокрема 219 померли та 12 617 одужали.

Фото: politico.eu