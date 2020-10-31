У Грузії сьогодні парламентські вибори

У Грузії 31 жовтня відбуваються чергові парламентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

В країні обирають парламент 10-го скликання: 120 депутатів будуть обрані за пропорційною і 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

Громадянам належить зробити вибір між 48 партіями і 2 блоками, а також між мажоритарними кандидатами, висунутими цими політичними силами і ініціативними групами.

Для проведення виборів у Грузії підготували 3 657 виборчих дільниць, обладнані 127 спеціальних виборчих дільниць, створених для забезпечення участі виборців, які перебувають у стаціонарних лікувальних установах та на ізоляції.