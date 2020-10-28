Байден пообіцяв розширити санкції проти режиму в Білорусі в разі обрання

"Жоден лідер, який катує власний народ, ніколи не може претендувати на легітимність. Тому міжнародне співтовариство повинно суттєво розширити санкції проти прибічників Лукашенка та заморозити офшорні рахунки, де вони зберігають своє вкрадене багатство", - наголосив кандидат на посаду глави Білого дому.

Він підкреслив, що в разі обрання президентом "співпрацюватиме з європейськими партнерами та союзниками над розробкою плану економічної підтримки дійсно суверенної, демократичної Білорусі".

Водночас, Байден зазначив, що приєднується до закликів Світлани Тихановської та народу Білорусі до мирної передачі влади, звільнення всіх політичних в'язнів, а також вільних та чесних виборів. За його словами, білоруський народ зрештою має реалізувати демократичні права, за які вони принесли так багато жертв.

Нагадаємо, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів від 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.