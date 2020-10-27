На півдні Туреччини горить ліс, людей евакуюють
Про це з посиланням на рятувальників та керівництво провінції Мерсін повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
«Пожежа виникла приблизно об 11.30 за місцевим часом (10.30 за київським) в районі Анамур провінції Мерсін. У регіоні триває операція з приборкання вогню, евакуйовано 50 домогосподарств», - повідомила місцева влада.
У операції задіяно 30 пожежних розрахунків на пожежних авто, загалом більше 150 рятувальників, 3 вертольоти. Ще два вертольоти відправлені в район для посилення.
Пожежа сталася неподалік адміністративного кордону з провінцією Анталія, її районом Газіпаша. Задля безпеки та безперешкодного доступу вогнеборців до району пожежі було закрито для руху автошлях Мерсін-Анталія.
Фото з сайту haberler.com