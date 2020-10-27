У Каліфорнії - нова лісова пожежа, евакуювали понад сто тисяч осіб

Щонайменше 100 тисяч людей були евакуйовані на півдні американського штату Каліфорнія унаслідок нової лісової пожежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Саме полум’я спалахнуло ще у понеділок вранці на півдні Лос-Анджелеса. Вже опівдні згоріло 2 915 га лісів.

Під час операції з гасіння двоє пожежників отримали тяжкі опіки.

Наразі у штаті близько 5 тисяч пожежників всіляко намагаються загасити лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії впродовж вже декількох місяців.

Цьогорічні лісові пожежі вважаються найнебезпечнішими за останні 18 років. На цей день вже відомо про понад 30 загиблих. Тисячі людей були вимушені залишити свої домівки.

Фото: CNN