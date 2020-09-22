Лісові пожежі наближаються до містечка у Каліфорнії, можуть згоріти тисячі будинків

Лісові пожежі наближаються до містечка у Каліфорнії, можуть згоріти тисячі будинків

Укрінформ
У вівторок лісова пожежа, що вирує на північний схід від Лос-Анджелеса, стала загрожувати понад тисячі будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зокрема, стихія загрожує містечку неподалік Лос-Анджелеса. Пожежа, що розпочалася 6 вересня, знищила або пошкодила щонайменше 29 будинків та інших будівель у цьому районі.

Близько 4 тисяч мешканців отримали наказ про евакуацію, повідомили представники місцевої пожежної служби.

Численні дослідження протягом останніх років пов’язують великі пожежі у США з глобальним потеплінням внаслідок спалення вугілля, нафти та газу. Вважається, що кліматичні зміни значно осушили Каліфорнію. Сухіший клімат Каліфорнії означає, що рослини є більш легкозаймистими.

Як повідомлялося, вже понад три тижні у західних штатах США — Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні — вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків та спричинила загибель щонайменше 33 осіб.

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До гасіння пожеж залучено понад 30 тисяч співробітників спецслужб.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим штатам.

Фото: Kyle Grillot, The Washington Post

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