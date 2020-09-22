Лісові пожежі наближаються до містечка у Каліфорнії, можуть згоріти тисячі будинків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зокрема, стихія загрожує містечку неподалік Лос-Анджелеса. Пожежа, що розпочалася 6 вересня, знищила або пошкодила щонайменше 29 будинків та інших будівель у цьому районі.

Близько 4 тисяч мешканців отримали наказ про евакуацію, повідомили представники місцевої пожежної служби.

Численні дослідження протягом останніх років пов’язують великі пожежі у США з глобальним потеплінням внаслідок спалення вугілля, нафти та газу. Вважається, що кліматичні зміни значно осушили Каліфорнію. Сухіший клімат Каліфорнії означає, що рослини є більш легкозаймистими.

Як повідомлялося, вже понад три тижні у західних штатах США — Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні — вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків та спричинила загибель щонайменше 33 осіб.

До гасіння пожеж залучено понад 30 тисяч співробітників спецслужб.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим штатам.

Фото: Kyle Grillot, The Washington Post