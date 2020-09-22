Пожежа біля Лос-Анджелеса продовжує неконтрольовано ширитись

Лісова пожежа у Національному парку янголів поблизу Лос-Анджелеса досягла площі у 426,3 км кв й досі не контролюється вогнеборцями.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на пожежний департамент регіону.

Зазначається, що пожежі протистоять 1718 вогнеборців, однак вогонь досі загрожує житловим будівля та зумовив евакуацію кількох населених пунктів.

Пожежа виникла 6 вересня й дуже швидко поширилася на тлі рекордної спеки. Упродовж останніх 48 годин пожежа зросла на 8 км кв й стала однією із найбільших в історії регіону Лос-Анджелеса.

Нагадаємо: наразі у Каліфорнії вирує щонайменше 27 масштабних пожеж унаслідок яких загинуло 26 людей й було зруйновано 6400 споруд. Загалом із природним катаклізмом борються близько 19 тисяч вогнеборців з різних держав.