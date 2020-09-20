Пожежі у Каліфорнії: під Лос-Анджелесом почали евакуацію

Сильний вітер посприяв поширенню лісової пожежі, що вирує протягом майже двох тижнів в горах на північний схід від Лос-Анджелеса.

Це змусило владу видати наказ про евакуацію жителів, деякі з яких днем ​​раніше втратили власні оселі. Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

У північній частині округу Лос-Анджелес пожежники зосередилися на захисті будинків жителів від вогню, оскільки все частіше вітер приносить вогонь до людських помешкань.

У суботу було видано наказ про евакуацію для всіх мешканців цієї зони, коли вогонь дістався гірської громади Райтвуд, що налічує 4 000 осіб.

Площа пожежі зросла до 142 квадратних миль (368 квадратних кілометрів).

Ступінь руйнувань у районі на північний схід від центру Лос-Анджелеса не визначена. Однак представники влади округу Лос-Анджелес заявили, що пожежа знищила природний центр у національному парку Devil’s Punchbowl, який приваблює близько 130 000 відвідувачів щороку.

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Пожежі в цьому районі спалахнули ще 6 вересня, а протягом останнього тижня збільшилися вдвічі.

Як повідомлялося, у західних штатах США продовжують вирувати пожежі, в результаті яких знищено близько 1,8 млн га лісових угідь та інших масивів. Найбільше від пожеж постраждали штати Каліфорнія, Вашингтон та Орегон. Жертвами природного катаклізму вже стали щонайменше 33 особи.

Фото: CNN