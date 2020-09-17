Дим від масштабних пожеж у США досяг Європи

Дим від величезних природних пожеж на заході США досяг не тільки східного узбережжя країни, а вже й низки країн північної частини Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейська служба моніторингу атмосфери (CAMS).

Порівнюючи пожежну активність в США з попередніми роками, CAMS виявив, що в цьому році активність була в десятки або сотні разів вищою, ніж в середньому за 2003-2019 роки.

Експерти заявили, що дим потрапив в атмосферу над Північною Америкою, США і Канадою, після чого він досяг Європи.

На думку американських вчених, поширенню диму на схід сприяє погода.

Нагадаємо, великі пожежі вирують у США із серпня. Причиною лиха стали аномальна спека і блискавки.

Повідомляється, що через лісові пожежі в США з середини серпня загинуло щонайменше 28 людей. Найбільше жертв зафіксовано в штаті Каліфорнія, де в результаті пожеж загинули 19 осіб.

Фото: Caltrans District 7