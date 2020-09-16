У США не вщухають потужні пожежі - знищені майже 1,8 мільйона гектарів лісу

У західних штатах США продовжують вирувати пожежі, в результаті яких знищено близько 1,8 мільйона гектарів лісових угідь та інших масивів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що найбільше від пожеж постраждали штати Каліфорнія, Вашингтон та Орегон.

Небо над американською столицею також затягнуло густим димом. За даними екологів, рівень забруднення повітря у Портленді, Юджині, Бенді, Медфорді та Кламмет-Фоллз оцінюється як "небезпечний".

Як повідомлялося, вже три тижні в західних штатах США — Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні — вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і спричинила смерті щонайменше 33 особи.

До гасіння пожеж залучено понад 30 тисяч співробітників спецслужб.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим штатам.

Фото: Caltrans District 7