У Штатах зросла кількість жертв лісових пожеж — ЗМІ

У Штатах 33 особи, серед яких одна дитина, стали жертвами лісових пожеж, тоді як ще день тому повідомлялося про 30 жертв.

Про це в неділю, 13 вересня, повідомив телеканал CNN, інформує Укрінформ. Dramatic timelapse footage shows the North Complex fire—a series of blazes that have scorched thousands of acres—spreading into Oroville, California. https://t.co/xFbWIAdoDR pic.twitter.com/CCsT7FTagE — ABC News (@ABC) September 13, 2020 Відзначається, що стихія найсильніше бушує у штатах Каліфорнія (22 загиблих), Орегон (десять жертв) і Вашингтон (один загиблий). У зв'язку із цим десятки людей зникли безвісти. Читайте також: Трамп зібрався в охоплену пожежами Каліфорнію До гасіння пожеж залучено понад 30 тисяч співробітників спецслужб. Fires have burned around 30,000 acres of forest as of Saturday, September 12, California's wildfire authority, Cal Fire, said.



(Reuters) https://t.co/yikYdlCW8i pic.twitter.com/ABbiCuzMYb — The Voice of America (@VOANews) September 13, 2020 Як повідомлялося, вже три тижні в західних штатах США — Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні — вирують лісові пожежі. Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і спричинила смерті щонайменше 25 осіб. Фото: CNN