У Штатах зросла кількість жертв лісових пожеж — ЗМІ

У Штатах зросла кількість жертв лісових пожеж — ЗМІ

Відео
Укрінформ
У Штатах 33 особи, серед яких одна дитина, стали жертвами лісових пожеж, тоді як ще день тому повідомлялося про 30 жертв.

Про це в неділю, 13 вересня, повідомив телеканал CNN, інформує Укрінформ.

Відзначається, що стихія найсильніше бушує у штатах Каліфорнія (22 загиблих), Орегон (десять жертв) і Вашингтон (один загиблий). У зв'язку із цим десятки людей зникли безвісти.

Читайте також: Трамп зібрався в охоплену пожежами Каліфорнію

До гасіння пожеж залучено понад 30 тисяч співробітників спецслужб.

Як повідомлялося, вже три тижні в західних штатах США — Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні — вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і спричинила смерті щонайменше 25 осіб.

Фото: CNN

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-